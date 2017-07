Mit einer gut gelaunten Touristengruppe startet der junge Reiseleiter Robert von Berlin aus in Richtung Italien. Sein besonderes Augenmerk gilt der hübschen Ilse, die alleine unterwegs ist und ebenfalls Gefallen an dem charmanten Robert findet. Allerdings hat Ilses eifersüchtiger Verlobter Hans in seinem Auto bereits die Verfolgung der Gruppe aufgenommen. Und so dauert es nicht lange, bis es unter südlicher Sonne zwischen Venedig und Neapel zu allerlei amourösen Verwicklungen kommt. Vom grauen Berlin in den sonnigen Süden: Unter der Leitung des Reiseführers und Kunsthistorikers Robert (Paul Hubschmid) tritt eine muntere Touristengruppe eine Rundreise durch Italien an. Zu der illustren Busbesatzung gehören unter anderem der bodenständige Handwerker Kümmel (Bum Krüger), der scheue, von seinem Job frustrierte Buchhalter Primus (Walter Feuchtenberg), das einsame Fräulein Herzberg (Hannelore Schroth) und das alte Ehepaar Karl (Walter Janssen) und Kätchen (Mita von Ahlefeldt). Eine Teilnehmerin aber fällt dem Reiseleiter ganz besonders auf: Die hübsche Ilse (Susanne Cramer), ihres Zeichens Fotomodell, ist ohne Begleiter unterwegs - für Robert ist es da Ehrensache, sich ihrer anzunehmen. Ilse hat in dem Tierarzt Hans (Walter Giller) zwar einen Bräutigam, aber die Flirtversuche des weltgewandten Robert lässt sie sich trotzdem gerne gefallen. Der eifersüchtige Hans hat indes einen Aufpasser bestellt: Ilses vorlauter jüngerer Bruder Herbert (Walter Koch) stößt überraschend zu der Gruppe, um sein Schwesterchen im Auge zu behalten. Auch Hans heftet sich in seinem Cabrio an die Fersen der Busreisenden. Deren straff geplante Route führt von Venedig über Rom und Neapel bis nach Sorrent - für geruhsame Stadtbummel bleibt da keine Zeit, bei den Führungen müssen sie mit anderen Reisegruppen um die beste Sicht kämpfen. Doch Ilse hat sowieso keinen Kopf für die Sehenswürdigkeiten Italiens. Sie genießt vielmehr das kokette Spiel mit Roberts galanten Avancen und Hans' brennender Eifersucht. Bis eine reiche Amerikanerin auftaucht und ebenfalls Interesse an einem ihrer zwei Herren zeigt. Regisseur Wolfgang Becker inszenierte Klassiker wie "Peter Voss, der Millionendieb" und "Die Vorstadtkrokodile" sowie zahlreiche Folgen der Krimiserien "Tatort" und "Derrick". Die Romantikkomödie "Italienreise - Liebe inbegriffen" drehte er größtenteils an Originalschauplätzen in Italien. Seinen Charme bezieht der Film nicht zuletzt aus dem Zusammenspiel des quirlig-jungenhaften Walter Giller mit dem über den Dingen stehenden Paul Hubschmid, an dessen 100. Geburtstag am 20.7. das MDR FERNSEHEN erinnern möchte. Den gebürtigen Schweizer machten schon seine ersten Filmrollen "Füsilier Wipf" und "Die missbrauchten Liebesbriefe" zum Publikumsliebling. Unter dem Pseudonym "Paul Christian" übernahm er ab Ende der 1940er Jahre auch in Hollywood Hauptrollen. 1953 kehrte er nach Deutschland zurück, spielte an der Seite von Marika Rökk, Lilo Pulver und Lilli Palmer und wurde besonders populär mit der Hauptrolle des Abenteuerfilms "Der Tiger von Eschnapur" (1958) sowie dessen Fortsetzung "Das indische Grabmal" (1959). Hubschmid trat auch immer wieder in internationalen Produktionen auf, wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit und arbeitete als Darsteller und Sänger in Musicals. In über 2000 Vorstellungen von "My Fair Lady" in Wien, München und Berlin spielte er den Professor Higgins. Mit "Isola Bella" zeigt das MDR FERNSEHEN am Freitag, dem 21.07., um 12:30 Uhr einen weiteren Film mit Paul Hubschmid. Vorlage: nach dem gleichnamigen Roman von Barbara Noack.