Jane Rizzoli und Maura Isles werden zu einem spektakulären Fall gerufen: Während eines illegalen Autorennens explodiert eines der Fahrzeuge. Der Fahrer Alberto Santana, ein ehemaliger Häftling auf Bewährung, verbrennt bei lebendigem Leibe in seinem Wagen. Ob es sich hierbei um einen Unfall oder Mord handelt, ist zunächst unklar. Die Detectives stellen fest, dass Albertos Wagen vor dem Rennen manipuliert und mit Hilfe eines Senders in die Luft gejagt wurde. Außerdem finden sie heraus, dass Albertos Fahrzeug ein Versteck enthielt, in dem Drogen von Mexiko nach Boston geschmuggelt wurden. Wie Albertos Bewährungshelferin Elizabeth jedoch angibt, wusste Alberto erst seit kurzem, dass er als Drogenkurier missbraucht wird. Er steckt also nicht hinter den illegalen Aktivitäten, sondern ein anderer Ex-Häftling und der größte Drogenbaron Mexikos, Chapo Benavizez. Doch warum musste Alberto sterben? Lieutenant Martinez bringt Jane, Frost und Korsak auf die richtige Spur und der Fall nimmt eine unerwartete Wendung. Jane fühlt sich indes immer mehr zum Leiter der Drogenfahndung, Lieutenant Martinez, hingezogen und Maura scheint ihren Seelenverwandten in dem Bombenentschärfer B.T. gefunden zu haben.