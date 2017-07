Land und lecker Morgen | WDR | 07:30 - 08:15 Uhr | Kochsendung Infos

Sechs Landwirtinnen rollen mit einem Oldtimerbus durchs Land und laden sich gegenseitig zu einem Land-Menü ein. Das Finale führt ins Tecklenburger Land nach Brochterbeck auf den traditionellen Landgasthof von Johanna Klein. Die junge Gastronomin hat das Haus "Franz" zu einer Genossenschafts-Kneipe gemacht, an dem die Einwohner beteiligt sind. Hier serviert sie ihren Gästen das finale Landmenü. - Finale in Johannas alten Gemäuern Untertitel: Wer kocht das beste Landmenü?-Finale in Johannas alten Gemäuern Laufzeit: 45 Minuten Genre: Kochsendung, D 2013 Folge: 6