Serienstart: James Bell hat im Silicon Valley ein Vermögen verdient und will mit seinem Geld nun Gutes im Sinne der Medizin bewirken. In seiner hochmodernen Privatklinik arbeitet er zusammen mit Experten daran, hochkomplexe Krankheitsbilder zu entschlüsseln. Für die schwerkranken Patienten in der Einrichtung ist der Einsatz von Bell und seinen Kollegen oftmals die letzte Hoffnung.