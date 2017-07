In der Sendung "Traumhäuser" hatte der BR 2006 von den vielen Schwierigkeiten des Architektenpaars Angelika Blüml und Klaus Noichl beim Bau ihres Hauses in Oberstdorf berichtet. Noichl blieb cool: "Jetzt regen sich alle auf. Dann gewöhnen sie sich daran. Und in zehn Jahren bauen alle so." Ob er recht behalten hat, will BR Fernsehen in "Traumhäuser wiederbesucht" herausfinden.