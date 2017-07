Die russischen Meerestaucherinnen Gaya, Tanya und Julia teilen eine gemeinsame Passion: das Tauchen mit Walen und Delfinen. Erschüttert über einen offenen Brief von Kim Basinger an Präsident Putin, der den Import von lebenden Walen in die USA kritisiert, beschließen die drei, dem Vorgehen im Walhandel nachzugehen und begeben sich immer tiefer in die Machenschaften des internationalen Walhandels.