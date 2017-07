Die Duisburger Iniative "Immersatt" hilft bedürftigen Kinder und Jugendliche aus der Umgebung, in Duisburg lebt jedes dritte Kind unter 18 Jahren von Hartz IV. Ab 6 Uhr morgens schmieren Mitarbeiter etwa 800 Brote und verteilen sie an den Schulen, 400 Kinder erhalten so ihr Frühstück. Manche erhalten beim Kindermittagstisch auch ein Mittagessen. Eine Reporterin war eine Woche lang mit dabei.