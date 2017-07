Die Hamburger Sanitäter Freddy und Emile fahren mit ihrem Krankenwagen immer am Limit. Da werden die beiden in einen Mord hineingezogen: Auf Generalstaatsanwalt Montgomery wird auf offener Straße geschossen. Emile und Freddy sind die Ersten am Tatort und bringen den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Die Sanitäter finden sich mitten in einer höchst brisanten Korruptionsaffäre wieder.