Laufzeit: 90 Min. Zum Glück müssen das ihre Eltern nicht mehr erleben! Die Junggesellen Celal (Kostja Ullmann), Sami (Kida Khodr Ramadan) und Mesut (Ekrem Bora alias Eko Fresh) wohnen immer noch unter einem Dach, der Brautladen der Familie steht vor der Pleite und ihr Vermieter droht mit Zwangsräumung. Um nicht auf der Straße zu landen, versetzen sie sogar den Schmuck ihrer verstorbenen Mutter, den diese ihnen als Notgroschen vermacht hat. Weil Celal beim Pfandleiher dafür zu wenig bekommt, versucht der frühere Kleinkriminelle sein Glück in der Spielbank - und verliert alles bis auf den letzten Cent. Seine Brüder dürfen davon nichts merken, deshalb schaltet er zu Hause wie immer auf obercool. Und er bringt etwas mit, das Sami und Mesut staunen lässt: einen Kinderwagen mit der kleinen Nola! Das Baby gehört zu seiner Exfreundin Anna (Jytte-Merle Böhrnsen), die nach einem Verkehrsunfall im künstlichen Koma liegt. Ausgerechnet Celal, zufällig als einziger Bekannter vor Ort, muss nun vorübergehend das Wickelkind aufnehmen. Dabei hat er eigentlich alle Hände voll damit zu tun, das benötigte Geld aufzutreiben. Am liebsten würde er die Kleine sofort wieder loswerden, aber irgendwie will das nicht gelingen. Also müssen er und seine Brüder sie füttern, die Windeln wechseln und Nola in den Schlaf wiegen. Und allmählich beginnt die süße Kleine, ihnen ans Herz zu wachsen_ In den 1980er Jahren eroberten die französische Komödie "Drei Männer und ein Baby" und ein starbesetztes Hollywood-Remake die Herzen der Kinozuschauer. Nach mehreren Fortsetzungen griff der deutsch-türkische Regisseur Sinan Akkus die Idee mit einem Junggesellen-Trio in der ungewohnten Mutterrolle auf, um sie in der Bankenmetropole Frankfurt am Main als Cultural-Clash-Komödie neu durchzuspielen. Die Hauptdarsteller von "3 Türken & ein Baby", Kostja Ullmann, Kida Khodr Ramadan und Rapper Ekrem Bora alias "Eko Fresh" bei seinem Filmdebüt, geben liebenswerte Loser, deren Leben ausgerechnet durch die unverhoffte Verantwortung eine positive Wende bekommt.