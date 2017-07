Die Ermordung des Bestattungsunternehmers Gerd Hönninger führt Kommissar Thiel in die Münsteraner Grufti-Szene. Unter Verdacht steht Hönningers Bruder Frank, der auch im Unternehmen beschäftigt ist und sich mit Gerd offenbar nicht gut verstand. In diesem Fall aber hat es Kommissar Thiel nicht nur mit anstrengenden Ermittlungen zu tun, seine Nerven strapaziert auch sein Untermieter Prof. Karl-Friedrich Boerne. Der Bestatter Gerd Hönninger wurde im eigenen Unternehmen "Ruhe sanft" mit einem Kerzenleuchter erschlagen. Die Münsteraner Pathologie vermeldet einen Einbruch. Und bei Kommissar Thiel geht gerade alles drunter und drüber: Statt seinen Urlaub genießen zu können, muss er den egozentrischen Prof. Karl-Friedrich Boerne als Untermieter ertragen. Da sind Konflikte natürlich vorprogrammiert. Auch die Spuren am Tatort deuten auf eine heftige Auseinandersetzung hin. Unter dringendem Mordverdacht steht Hönningers jüngerer Bruder Frank, der ebenfalls im Bestattungsunternehmen tätig ist. Offensichtlich hatten die beiden kein besonders gutes Verhältnis. Im Internet stoßen die Ermittler derweil auf eine bizarre Totenkultseite. Unbekannte zeigen hier Fotos von Toten, denen man eine weiße Lilie auf die Brust gelegt hat. Diese Spur führt Kommissar Thiel zu Lucie Wulfes. Die junge Arzttochter hat Kontakt zur Münsteraner Grufti-Szene. Ihr Vater Dr. Michael Wulfes ist geschockt. Hat seine Tochter etwas mit dem Mord an dem Bestatter zu tun?