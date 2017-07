Lisbeth und ihr Vater Zala überleben beide schwer verletzt. Die Gefahr ist jedoch noch nicht vorüber. Zalas Truppe - ehemalige Sicherheitspolizisten -trachten Lisbeth nach dem Leben. Sie schmieden den perfiden Plan, Lisbeth durch gefälschte Gutachten wieder in die Psychiatrie einzuweisen. Die Polizei hält Lisbeth immer noch für die Hauptverdächtige und wollen sie ins Gefängnis bringen. Mikael tut alles was er kann, um Lisbeth zu helfen. Doch plötzlich wird einer von Zalas Gruppe abtrünnig, erschießt Zala und richtet danach sich selbst. Mikael Blomkvist gelingt es, ein Handy ins Krankenhaus einzuschmuggeln und so Kontakt mit Lisbeth zu halten. Er setzt alles daran, Lisbeths Unschuld zu beweisen. Er überredet seine Schwester, die Anwältin Annika Giannini, Lisbeths Verteidigung zu übernehmen. Kein leichter Job für Annika, denn Lisbeth schweigt. Ein Vertrauensverhältnis zwischen den zwei Frauen entsteht, als es Annika gelingt, einen weiteren Mordanschlag auf Lisbeth zu verhindern. Sonja Modig ist mittlerweile auch nicht mehr von Lisbeths Schuld überzeugt und hilft Mikael inoffiziell bei seinen Recherchen. Auch Erika und die gesamte "Millennium"-Redaktion unterstützen Mikael. Sein Plan ist es, kurz vor dem Prozess gegen Lisbeth mit einem Sonderheft zu erscheinen, das Lisbeths Unschuld beweisen und sie komplett rehabilitieren soll. Die Gruppenmitglieder bleiben aktiv: Sie deponieren in Mikaels Wohnung Drogen und zeigen ihn anonym bei der Polizei an. Doch Mikael durchschaut den Plan und trägt unbeirrt weiteres Entlastungsmaterial zusammen. Lisbeth liegt immer noch schwer angeschlagen im Krankenhaus und beginnt gerade mit ersten Gehversuchen, als sie in das Gesicht ihres Peinigers Teleborian blickt. ZDFneo zeigt die zweite Folge von "Stieg Larsson: Vergebung" am Dienstag, 25. Juli 2017, um 23:20 Uhr.