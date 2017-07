Männertrip - Unrated Version Heute | RTL NITRO | 22:05 - 00:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Plattenlabel-Praktikant Aaron Green (Jonah Hill) soll den partywütigen Rockstar Aldous (Russell Brand) von London nach L. A. bringen. Doch der hat anderes vor - und schleppt seinen Aufpasser von einer Kneipe zur nächsten. Original-Titel: Get Him to the Greek Laufzeit: 115 Minuten Genre: Komödie, USA 2010 Regie: Nicholas Stoller FSK: 12 Schauspieler: Aldous Snow Russell Brand Jackie Q Rose Byrne Elle-même Zoe Salmon Jonathan Snow Colm Meaney African Child in Video Tyler McKinney Naples Lino Facioli