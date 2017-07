Ein Waffendeal in einem Berliner Hotel gerät zum Desaster. Der nordkoreanische Agent Pyo, genannt "Der Geist", fliegt auf. Nicht nur Südkorea, CIA und Mossad sind alarmiert, auch Pyos Kollege Dong ist in Berlin: Er soll Pyo eliminieren. Nun steht auch noch seine Frau unter dem Verdacht der Spionage. Spionagekrieg zwischen Nord- und Südkorea, mitten in Deutschland. Perfekt auf die Leinwand gebracht.