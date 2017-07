Die Musketiere Morgen | HR | 00:15 - 01:05 Uhr | Abenteuerserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der König hat Richelieu sein Leid über den ausbleibenden Thronfolger geklagt, woraufhin der Kardinal einen Anschlag auf die Königin in Auftrag gibt. Die entgeht dem Attentat nur durch Zufall und wird von den Musketieren in einem Kloster versteckt. Dann erfahren die Musketiere, dass Milady einst Athos' Frau war und heute die Handlangerin des Kardinals ist. Der wütende Athos schießt auf D'Artagnan. Original-Titel: The Musketeers Untertitel: Tote leben länger Laufzeit: 50 Minuten Genre: Abenteuerserie, GB 2014 Regie: Farren Blackburn Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Athos Tom Burke Aramis Santiago Cabrera Cardinal Richelieu Peter Capaldi Porthos Howard Charles Queen Anne Alexandra Dowling King Louis Ryan Gage Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets