Metin sitzt auf einem großen Schuldenberg - und auf jeder Menge Autoteile. Auf einem riesigen Gelände führte er seine eigene Mietwerkstatt mit Auto- und Ersatzteile-Handel. Doch Geld ließ sich damit nicht so recht machen. Dafür hat sich so einiges angesammelt: Über 1.000.000 Ersatzteile sind über das gesamte Grundstück verteilt. Nun wurde auch noch der Mietvertrag gekündigt und das Grundstück muss in nur zwei Wochen von jeglichen Schrottteilen befreit sein. Die Zeit drängt also und in den Trödelbergen muss die Spreu vom Weizen getrennt werden. Was kann noch zu Geld gemacht und was entsorgt werden? Otto, Mauro und Sükrü versuchen mit ihrem Verkäufergeschick die unzähligen Autos und Ersatzteile an den Mann zu bringen. Doch durch Metins überzogene Preisvorstellungen gestaltet sich die Interessenten-Suche mehr als schwierig. Zusätzlich sorgen die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie für Probleme. Ein echter Groß-Auftrag also für die RTL II-Trödeltrupp-Experten Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan.