Der große Motorsport-Sonntag auf SPORT1: Die deutschen Saisonstation der FIA World Endurance Championship (WEC) auf dem Nürburgring ist gleichzeitig das Heimspiel für den Premiumhersteller Porsche. Zu diesem Anlass ist auch der Porsche Carrera Cup auf dem Traditionskurs in der Eifel unterwegs. In diesem Jahr stehen beim schnellen Markenpokal von Mai bis Oktober acht Saisonstationen auf dem Programm, Auftakt und Finale finden erneut auf dem Hockenheimring statt. Pro Wochenende werden in der Regel zwei Rennen absolviert. Am Start sind ausschließlich Fahrzeuge vom Typ des 460 PS starken Porsche 911 GT3 Cup, die rasante und spannende Motorsport-Action garantieren. SPORT1 begleitet die komplette Saison mit tagesaktuellen Highlight-Zusammenfassungen oder Live-Übertragungen sowie einem Highlight-Magazin im Anschluss an die Rennwochenenden.