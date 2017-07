Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:00 - 14:20 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Jungmediziner John Dorian, genannt J. D., sein Kumpel Turk und seine gleichaltrige Kollegin Elliot erleben den tagtäglichen Krankenhausbetrieb im Sacred Heart Hospital mit allen Höhen und Tiefen, die der Arztberuf mit sich bringt: Dr. Kelso steckt sich mit einem Darmvirus an, um sich ins Krankenhaus einweisen lassen zu können. Turk will der neue Chefchirurg werden. Doch Dr. Cox sieht ihn nicht auf dem Posten. J. D. befürchtet, dass Sam sich zu gut mit dem neuen Freund von Kim versteht... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein Chefchirurg Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: Linda Mendoza Folge: 16 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Hausmeister Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets