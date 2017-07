Die Beerdigung Chip Davis’ veranlasst die Springfielder dazu, Bilanz zu ziehen. Marge überlegt, ob sie Schuld an Barts schwieriger Persönlichkeit ist, während Homer sich vierteilen könnte, weil er unüberlegte Geschäfte getätigt hat. Mr. Burns muss an seine große Liebe Lilah denken und Kent Brockmann bedauert seinen Mangel an Mut.