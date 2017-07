The Rolling Stones: Havana Moon - Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba, 2016 Heute | ARTE | 22:25 - 23:25 Uhr | Konzert Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Am Karfreitag 2016 schrieben die Rolling Stones Musikgeschichte: Vor 450 000 Fans spielten die Musiker bei Vollmond und freiem Eintritt in Havanna als Zeichen der kulturellen Öffnung ein Open Air-Konzert. "Es gibt die Sonne, den Mond, Sterne - und es gibt die Rolling Stones. Es war etwas Besonderes zu sehen, wie Kuba die Möglichkeit bekam, abzurocken", sagt Stones-Mitglied Keith Richards. Original-Titel: The Rolling Stones: Havana Moon Laufzeit: 60 Minuten Genre: Konzert, GB 2016 Regie: Paul Dugdale Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets