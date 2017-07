Die rote Laterne Heute | ARTE | 20:15 - 22:15 Uhr | Gesellschaftsdrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt China, 20er-Jahre. Der reiche Chen (Ma Jingwu) lebt auf einem prächtigen Anwesen. Er hat drei Ehefrauen, Studentin Songlian (Gong Li) wird seine vierte. Unter ihnen herrscht eine strenge Rangfolge. Doch dank geschickter Manipulation gewinnt Songlian die Gunst des Gatten. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Gesellschaftsdrama, HKG, CN, RC 1991 Regie: Zhang Yimou Schauspieler: Songlian Li Gong Meishan (Third Wife) Saifei He Zhuoyan (Second Wife) Cuifen Cao Yan'er Lin Kong The Master Jingwu Ma Yuru (First Wife) Shuyuan Jin Weitere Empfehlungen