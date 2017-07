The Life and Death of Peter Sellers Heute | ARTE | 23:25 - 01:30 Uhr | Biografie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Zu Beginn der 60er-Jahre steigt der Komiker Peter Sellers (Rush) vom BBC-Liebling zum Kino-Star auf. Geplagt von Selbsthass leistet er sich aber immer öfter infantile Wutausbrüche, die ihn in der Branche in Verruf bringen. Mehrere Ehen, u. a. die mit der Schwedien Britt Ekland (Charlize Theron), scheitern. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Biografie, USA, GB 2004 Gäste: Gäste: Roger Lewis Schauspieler: Peter Sellers Geoffrey Rush Britt Ekland Charlize Theron Anne Sellers Emily Watson Blake Edwards John Ligthow Peg Sellers Miriam Margolyes Bill Sellers Peter Vaughan Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets