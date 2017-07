Essen - Kleiner Happen, große Wirkung: Fritz will Yasemins Kiosk retten. Sie selbst ist krank und am Ende der Woche läuft der Vertrag aus, wenn es weiterhin so wenig Kundschaft am Büdchen gibt. Da hat Fritz eine leckere Idee: schnelles Essen, aber gut! Fritz probiert jede Menge Köstlichkeiten aus. Seine Häppchen sind in der Tat ein voller Erfolg. Doch Fritz hat die Rechnung ohne Rosa Rehbock (Sophie Rois) gemacht. Sie will den Kiosk unbedingt ergattern.