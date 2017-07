Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, begibt sich auf die Suche des nachhaltigen Geschmacks in der norddeutschen Region. Dabei besucht er quer durchs Land Züchter, Bauern und kleine Betriebe, die mit ganzem Herzen in ihrer Arbeit aufgehen. Auf seiner zweiten Tour geht es für Tarik Rose in die Region Schaalsee in Mecklenburg-Vorpommern. Hier besucht er Dirk Endrulat und Hajo Kahl auf ihrem Kastanienhof. Mit ihrer Arbeit engagieren sich die beiden dort Tag für Tag für den Erhalt und Anbau alter und vom Aussterben bedrohter Obst- und Gemüsesorten. Den Bauerngarten haben sie nach altem Vorbild angelegt. Dort herrscht Natur pur, die "Chemiekeule" hat hier keine Chance! Denn gegen das meiste "Unkraut" haben die beiden ein viel besseres Vernichtungsmittel: einfach aufessen! Tarik Rose findet dort ein blühendes Paradies, in dem er frei wildern darf! Er präsentiert als Ergebnis zwei perfekt abgestimmte Gerichte mit nachhaltigen Zutaten aus der Region, die natürlich, gesund und einfach nachzukochen sind. - Tariks wilde Küche