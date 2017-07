Marley hat Karriere in einer Werbeagentur gemacht und genießt ihr Leben auf Partys und mit vielen Freunden. Wechselnde Affären mit Männern sind der coolen Businesslady lieber als eine feste Beziehung. Bei einem Routinecheck erfährt Marley eines Tages, dass sie an Darmkrebs erkrankt ist. Sie nimmt den Kampf gegen den Krebs auf und verliert ihr Herz an ihren behandelnden Arzt Julian Goldstein.