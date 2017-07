Am 28. August 1998 wurde der 32-jährige Eric Baxter tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er und seine Mutter Joy lebten in Dickson, Tennesse und waren Inhaber mehrerer Nachbarschaftsläden. Die Polizei fand Eric mit mehreren Einschusswunden, konnte aber weder die Tatwaffe, noch hilfreiche Indizien auf den oder die Täter finden. Sie vermuten jedoch, dass auch die Mutter zum Opfer geworden wäre, wenn diese sich zur Tatzeit im Haus befunden hätte.