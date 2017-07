Die Collegestudenten Kyle Preston und Gina Lasalle finden den Pornostar Ashley Anders tot auf. Anders ist erwürgt worden. Bei der Untersuchung des Mageninhaltes findet Alexx sehr teuren Kaviar. Es stellt sich heraus, dass Ashley am Abend ihres Todes bei einer Party ihres Arbeitgebers David Jeffers war, der mit ihr und anderen Pornostars seine Geschäftsfreunde beeindrucken wollte. Am Hals der Toten finden sich untypische Würgemale, offenbar konnte der Täter mit einem seiner Finger nicht richtig zudrücken. Bei der genauen Untersuchung der Toten stellt Alexx fest, dass Ashley erheblich jünger gewesen sein muss, als ihr Chef angibt. Bei der Untersuchung des Büros finden die Ermittler die Geburtsurkunde von Ashley, die sich als manipuliert herausstellt. Als Tim den Hund der Toten findet, stellt er fest, dass dieser kleine Fetzen menschlichen Gewebes zwischen den Zähnen hat. Offensichtlich hat er den Täter während der Tat gebissen. Da sich Kyle Preston im Verhör in Widersprüche verstrickt, wird er genauer unter die Lupe genommen.