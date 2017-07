Sea Beast - Das Ungeheuer aus der Tiefe Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | SciFi-Horror HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Bei Fischer Will läuft einiges schief im Leben und dann auch noch das: Auf einer Fangfahrt holt er ein seltsames Geschöpf aus den Tiefen des Meeres. Wie eine Mischung aus Mensch und Fisch mutet das schauerliche Lebewesen an. Seine Lieblingsspeise: Menschen. Original-Titel: The Sea Beast Laufzeit: 115 Minuten Genre: SciFi-Horror, USA 2008 Regie: Paul Ziller FSK: 12 Schauspieler: Will McKenna Corin Nemec Carly McKenna Miriam McDonald Danny Daniel Wisler Arden Camille Sullivan Barbara Gwynyth Walsh Ben Brent Stait Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets