"All you need is love" heißt es diese Woche. Der "Fernsehgarten" widmet sich dieses Mal dem schönsten aller Themen und lässt die Liebe hochleben. Gäste: KLUBBB3, Nicole, Allessa, Brings, Oliver Thomas, Maite Kelly, Vincent Gross, Vicky Leandros, Truck Stop & Stefanie Hertel und andere.