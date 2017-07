Nils hat die Hoffnung, dass Anna ihn eines Tages heiraten wird, schon fast aufgegeben. Soll er ihr wirklich noch einmal einen Antrag machen und sich womöglich eine erneute Abfuhr einhandeln? Ehe sich Nils weiter Gedanken über seine Zukunft machen kann, wird er mit Melanie zu einem Einsatz gerufen. Der Handwerksmeister Klaus Zempin hat seiner Frau Rita verschwiegen, dass er finanziell am Ende ist. Eine Zwangsräumung droht. Als der Gerichtsvollzieher und die Polizisten vor der Wohnung auftauchen, verbarrikadiert er sich darin. In der ganzen Aufregung erleidet seine Frau eine Herzattacke. Zum Glück lässt Klaus Zempin wenigstens die herbeigerufene Notärztin Anna in die Wohnung. Rita kann gerettet werden, doch eine in der Küche vergessene Zigarette löst einen Brand aus. Anna kann sich vor den Flammen nur noch auf den Balkon retten. Boje und Franzi ertappen einen Autofahrer auf frischer Tat, der gerade versucht, einen Blitzer abzuschrauben, nachdem er zu schnell gefahren ist. Dem Mann geht es aber offenbar nicht um die Strafpunkte in Flensburg, sondern um das Beweisfoto, auf dem auch seine attraktive Beifahrerin zu erkennen ist.