Heiter bis tödlich - Akte Ex Morgen | RBB | 00:45 - 01:35 Uhr | Krimiserie

Kristina hat sich dazu durchgerungen, Hundt zu sagen, dass er der Vater von Jule ist. Bloß wie? Im Dienst verlangt ein "Doppel-Fall" die volle Konzentration von Kristina. In einem Yoga-Studio wurde eine Kursteilnehmerin mit Blausäure vergiftet. Darüber hinaus wurden in dem Museum, in dem die Ermordete arbeitete, wertvolle Goethe-Briefe gestohlen. Ottner vermutet eine Verbindung zwischen den Taten. Original-Titel: Akte Ex Untertitel: Ommm Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Jorgo Pappavasilliou Folge: 7 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Jule Katzer Anna Krajci Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling