In einer fernen Zukunft ist die Erde nur noch ein ausgebeuteter Planet, auf dem ein Großteil der Menschheit ein trostloses Dasein zusammengepfercht in Lagern fristet. Während es hier am Nötigsten fehlt, hat sich ein Bruchteil der Bevölkerung dank finanzieller Mittel auf die Raumstation Elysium zurückziehen können, wo ein dekadenter Lebensstil mit allen Mitteln verteidigt wird. Für Erdbewohner Max ist eine Flucht nach Elysium jedoch der einzige Weg, um zu überleben. Denn nur hier kann er von seiner Strahlenkrankheit geheilt werden...