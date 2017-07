MacGyver und seine Mitstreiter reisen nach Lettland, wo eine terroristische Vereinigung unter der Leitung eines gewissen Janis ihr Unwesen treibt. Wie heikel der Fall ist, wird der Truppe erst vor Ort bewusst. Trotz intensiver Planung geraten Mac und Co. bald in die Schusslinie und müssen sich in der Botschaft verschanzen. Doch auch hier ist man noch längst nicht in Sicherheit...