Auf der Flucht Heute | SAT.1 | 22:30 - 01:05 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als der angesehene Chirurg Dr. Kimble eines Abends nach Hause kommt, wird er Zeuge eines schrecklichen Verbrechens: Ein einarmiger Mann verletzt seine Frau so schwer, dass sie noch in seinen Händen verstirbt. Für die Tat wird Kimble selbst verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Auf dem Transport zum Gefängnis gelingt dem Arzt jedoch die Flucht. Original-Titel: The Fugitive Laufzeit: 155 Minuten Genre: Thriller, USA 1993 Regie: Andrew Davis FSK: 12 Schauspieler: Dr. Richard Kimble Harrison Ford Samuel Gerard Tommy Lee Jones Helen Kimble Sela Ward Dr. Anne Eastman Julianne Moore Cosmo Renfro Joe Pantoliano Sykes Andreas Katsulas Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets