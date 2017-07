Jäger des verlorenen Schatzes Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:30 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt 1936 wird US-Archäologe Indiana "Indy" Jones (Harrison Ford) beauftragt, in Ägypten die biblische Bundeslade zu finden. Glück für Indy: Ex Marion (Nancy Allen) hilft ihm. Denn die Nazis sind ebenfalls hinter der magischen Truhe her. Original-Titel: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark Laufzeit: 135 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1981 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Indiana Jones / Dr. Henry Jones Harrison Ford Marion Ravenwood Karen Allen Dr. René Belloq Paul Freeman Major Arnold Toht Ronald Lacey Sallah John Rhys-Davies Dr. Marcus Brody Denholm Elliott Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets