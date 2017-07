Martin Park betritt seinen Arbeitsplatz, das Faust-Gymnasium in Freiburg. Die Schüler haben sich längst an den blinden Referendar gewöhnt. Martin Park ist der geborene Pädagoge. Kein anderer Lehrer beschreibt den Geruch von verwittertem Granit oder den Wind auf den Pyrenäen anschaulicher. Martin Park erkrankte im Mutterleib an einem Krebs der Netzhaut und verlor sein Augenlicht.