Nachdem die junge Rosa in der Stadt gestürzt ist, wird sie in der Notaufnahme behandelt, ihre Verletzung muss in einer OP behoben werden. Nach dem Eingriff leidet Rosa unter Amnesie. Wer ist die Frau und was ist mit ihr passiert? Unterdessen wird auch der angehende Rettungstaucher Chris Lewandowski aufgenommen. Er ist bei einer Trainingsstunde ohnmächtig geworden, musste sogar reanimiert werden.