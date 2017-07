Die Zeiten, in denen man einen Stock, mit Sehne und einem Haken dran ins Wasser halten konnte, sind lange Geschichte. Angeln in Deutschland unterliegt inzwischen komplexen Landesgesetzen. Ein Filmteam begleitet Angler bei ihren Abenteuern und gibt Einblicke in die Welt des Angelsports. Die Fischereiaufseherin Ilona z.B., die versucht, ein Boot mit Schwarzanglern auf frischer Tat zu stellen.