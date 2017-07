Jan (18) ist leidenschaftlicher Fußballer. Er ist sehr talentiert und hat reelle Chancen auf eine Profi-Karriere, was ihm auch sein Coach Stefan (45) bestätigt. Stefan glaubt an Jan - und das nicht nur, weil der attraktive Kicker mit seiner Tochter Jessica (17) liiert ist. Doch Jan verbirgt vor allen ein Geheimnis: Er hat seit einigen Wochen eine Affäre mit seinem Team-Kollegen Ruben (20). Jans Gefühle sind in Aufruhr und er ist völlig verwirrt: Ist er wirklich schwul? Neben dieser Frage treibt ihn vor allem auch die Angst um, dass die ganze Sache auffliegt. Das würde das Ende seiner Profi-Träume bedeuten. Schließlich äußern sich die Jungs aus der Mannschaft nicht gerade tolerant, wenn es um Homosexualität geht. Doch Ruben fordert, dass sie den anderen davon erzählen. Als hätte Jan mit dem Gefühlschaos nicht bereits genug Ärger, bekommt er auch noch Druck von seiner Mutter Gabi (44): Sie will, dass ihr Sohn eine Ausbildungsstelle sucht, damit Geld in die Haushaltskasse kommt.