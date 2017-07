Der kurvigste Modelwettbewerb Deutschlands geht in die zweite Runde. Neben Deutschlands erfolgreichstem Curvy Model Angelina Kirsch sitzen dieses Jahr Choreograph Carlo Castro, Modelagent Peyman Amin und Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella in der Jury. Das große Rennen um den Titel "Curvy Supermodel 2017" beginnt mit High Heels auf dem Rasen - auf der Galopprennbahn in München. Hunderte Frauen kämpfen um nur 60 Goldene Tickets, die Eintrittskarte für die Auditions. Das Motto dort: "Curvy ist sexy". Bei einer Laufstegpräsentation müssen die angehenden Models ihre Kurven in Szene setzen. Wer mindestens drei der vier Juroren überzeugt ist im Recall. Neben Ausstrahlung, Disziplin und Ehrgeiz sind Mut und Selbstbewusstsein gerade für eine Karriere als Curvy Model wichtige Voraussetzungen. Doch welche Kandidatinnen können sowohl bei Fotoshootings, in Werbespots als auch bei Castings für reale Modeljobs überzeugen? Wer zeigt Kampfgeist? Wer ist Everybody's Darling? Und wer kommt bei Jury und Konkurrentinnen nicht so gut an?