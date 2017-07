Junkfood, Comics und gewisse Defizite im Bereich soziale Kompetenz: Roy und Moss stehen für den Prototyp des IT-Nerds. Als Computerspezialisten bei Reynholm Industries teilen sich die beiden ein fensterloses Büro im Keller der Firma. Ihr Arbeitsalltag ändert sich schlagartig, als ihnen die neue, attraktive Relationship-Managerin Jen vor die Nase gesetzt wird, die von Computern so viel versteht wie eine Kuh vom Autofahren - O.K., blöder Vergleich... Jen wird von Denholm Reynholm, dem Chef von Reynholm Industries, in diese vermeintlich vielversprechende Position gehoben - allerdings fehlt ihr die Fachkompetenz für diesen Bereich vollkommen. Für Roy und Moss ist die neue Vorgesetzte zunächst eine Katastrophe. Nach und nach finden die beiden aber einen erträglichen Umgang mit ihrem neuen Boss - und Jen wachsen ihre zwei Nerds auch so langsam ans Herz... (Premiere in ONE)