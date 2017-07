In der Kochshow treten prominente Sterneköche gegeneinander an. Beide Köche müssen in zwei verschiedenen Ländern die einheimische Spezialität eines örtlichen Spitzenkoches möglichst perfekt nachkochen. Allerdings kennen sie die komplette Zutatenliste nicht: Spitzenkoch Christian Lohse schickt seinen Kontrahenten Roland Trettl in seine Heimatstadt Bad Oeynhausen. Dort soll der Südtiroler „Stippgrütze mit westfälischem Roggenbrot“ zubereiten...