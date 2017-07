Joschis Mutter (Sandra Borgmann) Joschi (Moritz Jahn) Laura (Pauline Fuchs) Joschi, ein zurückhaltender Einzelgänger aus dem Knabenchor, muss mit seinem Vater aus einer besseren Gegend in eine dunkle Mietskaserne ziehen, nachdem seine Eltern sich getrennt hatten. Die Kids in der neuen Schule lachen ihn aus, der Hausmeister Schieweck schikaniert ihn. Niko, nur ein Jahr älter, aber schon ganz der coole Typ mit "Mädel" und so, wohnt in dieser Mietskaserne, seit seine Eltern aus Kasachstan eingewandert sind. Sein Vater liegt den ganzen Tag im Fenster, trinkt Wodka, schießt auf Tauben, redet Stuss. Kein Wunder, dass der Junge am liebsten draußen mit seiner Clique abhängt.