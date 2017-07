Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne müssen den Mord an einem Privatdetektiv aufklären: Mit einer Hunde-Tätowierung im Nacken und Einstichwunden im Rücken wird Peter Mang halbnackt in einer tiefen Baugrube gefunden. Ist er das Opfer seiner geheimen Ermittlungen geworden? Die Spur führt Kommissar Thiel zur Villa der Industriellenfamilie Rummel. Offensichtlich bröckelt es hinter der sauberen Fassade in der Ehe von Sabine und Markus Rummel. Schließlich zeigen Mangs geheim aufgenommene Fotos, dass den Werkschef und seine neue Assistentin Christine Schauer mehr verbindet als ein Arbeitsverhältnis. Beauftragt wurde der Privatdetektiv von Alfred Wesskamp, einem älteren Freund des Hauses Rummel und ehemaligem Werksmitarbeiter. Wesskamp verrät Kommissar Thiel auch, dass es mit der Firma unter Markus Rummel wirtschaftlich ziemlich deutlich bergab geht. Buch: Stefan Cantz und Jan Hinter 88:19