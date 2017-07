Sheldon will einfach nicht wahrhaben, dass Leonard wirklich bei ihm auszieht und ab sofort mit seiner Frau Penny zusammenlebt. Bernadette empfiehlt ihm, Stuart als neuen Mitbewohner bei sich aufzunehmen, aber das möchte er nicht. Er würde lieber mit Amy zusammenwohnen, doch sie lehnt ab. Sheldon weiß sich nicht anders zu helfen, als so zu tun, als lebte er im Jahr 2003, also noch bevor er Leonard und die Clique kennengelernt hatte.