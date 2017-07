Der riesige Feigenbaum, der auf dem Weingut von Susanne Rummel wächst, ist ein Prachtexemplar, mithalten können aber auch ihre Zitronenbäume und Granatapfelsträucher. In der Südpfalz gedeihen neben Wein viele mediterrane Gewächse, die man sonst in Deutschland vergebens sucht. Susannes Kräutergarten ist ein duftendes Paradies und so schmeckt auch ihre Küche. Würzige Aromen bereichern ihre Gerichte und so servierte sie den fünf anderen Landfrauen zum Saltimbocca vom Strauß Auberginen-Fächer mit kräutrigen Tomaten und Kichererbsenbällchen als Hauptgang. Das Weingut betreibt Susanne mit ihrem Mann Klaus. Sie setzen ganz auf pilzresistente Weinreben, zwischen denen Wildkräuter wachsen und die von unzähligen Insekten umschwirrt werden. Neuestes Projekt: ein drei Meter hoher Insektenturm mitten in den Rebflächen, der vielen Tieren Unterschlupf bieten soll, am Bau hilft die ganze Familie mit. Die drei erwachsenen Kinder unterstützen den aufwendigen Bioanbau des Weinguts. Susanne, die Kunst studiert hat, trägt als Hobby-Judoka sogar den schwarzen Gürtel und startet gerne in den Tag mit ein paar Runden im eigenen Schwimmteich. Auf dem Weingut von Susanne treffen sich die sechs Teilnehmerinnen der "Lecker aufs Land"-Staffel aber nicht nur zum Essen, sondern auch zum Finale und küren die Siegerin. Wer wohl den Wettbewerb ums beste Landmenü gewinnen wird?