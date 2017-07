Pulp, a Film about Life, Death and Supermarkets Heute | ARTE | 23:25 - 00:50 Uhr | Dokumentation Infos

Der 8. Dezember 2012 markiert das Ende einer Ära: Jarvis Cocker und seine Band Pulp, die wohl extravagantesten Vertreter des Britpop, stehen in ihrer Heimatstadt Sheffield zum letzten Mal auf der Bühne. Der Film zeigt einen (fast) normalen Tag in der nordenglischen Industriemetropole: Fischhändler bestücken ihre Auslagen, Zeitschriftenhändler sortieren die Ausgaben der Tageszeitung "The Star", die Pulp an diesem Tag zur Schlagzeile erkoren hat. Tausende Fans aller Altersgruppen erzählen von ihren Erinnerungen, und bei den Bandmitgliedern wächst das Lampenfieber. Eine Pop-Doku über die Band Pulp, aber auch über die Menschen, ohne die ihr Erfolg nicht denkbar wäre und ein liebenswertes Porträt der Einwohner des postindustriellen Sheffield. Laufzeit: 85 Minuten Genre: Dokumentation, GB 2014 Regie: Florian Habicht Gäste: Gäste: Pulp Schauspieler: Themselves Pulp Himself - Head Vocals Jarvis Cocker Himself Nick Banks Herself Candida Doyle Himself Steve Mackey Himself Mark Webber