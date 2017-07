BR-KLASSIK: Klassik am Odeonsplatz 2017 - Live-Übertragung des Konzerts am Odeonsplatz, München Heute | 3sat | 20:15 - 22:25 Uhr | Klassikkonzert Infos

Der Perkussionist Martin Grubinger wird beim Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Manfred Honeck Auszüge aus zwei seiner "Paradekonzerte" von Tan Dun und Bruno Hartl spielen. Schon im Jahr 2013 sorgte Martin Grubinger durch mitreißende Musikalität und atemberaubende Virtuosität bei "Klassik am Odeonsplatz" für wahre Begeisterungsstürme. - Richard Strauss: Rosenkavalier Suite (Auszüge) Original-Titel: Klassik am Odeonsplatz 2017 Laufzeit: 130 Minuten Genre: Klassikkonzert, D 2017 Gäste: Gäste: Lang Lang, Martin Grubinger