In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Heute | ARD | 12:05 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Inhalt Inga Lanz und Michael Martin kommen aufgewühlt in der Notaufnahme an: Eigentlich wollten die beiden heute heiraten, doch der angehende Bräutigam wurde von der Braut angefahren. Glücklicherweise scheinen die Verletzungen leicht zu behandeln zu sein, doch der Bräutigam verweigert die notwendige OP. Assistenzarzt Elias Bähr wird unterdessen zum verunfallten Baumarbeiter Jonas Sommer gerufen. Untertitel: Erwartungen Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Regie: Steffen Mahnert Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julia Berger Mirka Pigulla