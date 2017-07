Am 14. Juli 2016 raste ein Lkw in Nizza in eine feiernde Menschenmenge. Der Attentäter tötete binnen Minuten 86 Menschen. Darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Weitere Jugendliche wurden schwer verletzt. Eine wundervolle Klassenfahrt endet in einem Albtraum. Ein Jahr nach dem Anschlag sprechen die überlebenden Jugendlichen und Lehrer über diese Horror-Nacht und ihre Folgen.