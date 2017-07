Vor Millionen von Jahren erhob sich vor der afrikanischen Küste eine Handvoll Inseln aus dem Meer. Ungeheure Asche- und Lavamassen quollen aus dem Erdinneren. Sie formten Berge und Täler und schroffe unterseeische Landschaften. Hier, im tiefen, dunklen Meer lebt ein geheimnisvolles Wesen, das schon viel länger existiert, als die Inseln selbst: der Quastenflosser! Ein Mann hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht diesen Fisch zu erforschen. Hans Fricke fotografierte und filmte die Quastenflosser als Erster lebend. Eine filmische Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fisches. Viele Rätsel konnte Hans Fricke lösen, zwei wichtige Fragen blieben aber bis heute offen: Sind die Fische, die es schon lange vor den Dinosauriern gab, wirklich die ältesten Wirbeltiere der Welt? Und wo hält sich ihr Nachwuchs versteckt? Mission Gombessa ist eine Reise in die Vergangenheit des Quastenflossers, der Film zeigt die Gegenwart und die Erfolge im Schutz des Quastenflossers und wirft einen Blick in die Zukunft der Fische und deren Lebensraum, die Komoren. Mission Gombessa zeigt auch, wie ein Lied helfen soll, die Welt dauerhaft zu verändern.